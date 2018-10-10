К 2024 году число госкомпаний в РФ сократится почти вдвое

К концу 2024 года число госкомпаний в РФ сократится почти в два раза.

На данный момент государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. рыночных организаций. Через 6 лет их количество планируется уменьшить на 47% — до 797 компаний, пишут «Известия» со ссылкой на документ «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года».

Целью этого является пополнение бюджета и увеличение темпов экономического развития страны за счет деятельности частных компаний, чья эффективность выше государственных. По данным Центра развития НИУ ВШЭ, сокращение доли государства в экономике позволит повысить ВВП на дополнительные 0,75%.

Ранее министр энергетики Александр Новак рассказал о планах утверждать инвестпрограммы инфраструктурных госкомпаний для определения их дивидендов.