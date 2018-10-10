Джеймс Ганн напишет сценарий и снимет сиквел «Отряда самоубийц»

Американский режиссер Джеймс Ганн, уволенный недавно из Disney, напишет сценарий продолжения фильма «Отряда самоубийц» для Warner Bros.

Как сообщает Deadline, Ганн также скорее всего займет станет режиссером проекта. Это связано с тем, что приглашенный для работы над фильмом Гэвин О'Коннор занят работой.

Ранее сообщалось, что компания The Walt Disney Studios уволила режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна из-за сообщений в Twitter.