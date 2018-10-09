Суд взыскал с военного комиссариата Саратовской области 1,5 млн рублей за услуги связи

Арбитражный суд взыскал долг за услуги связи с военного комиссариата Саратовской области в пользу «Ростелекома».

Как сообщили в пресс-службе суда, в марте 2017 года был заключен контракт между сторонами об оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и телефонной связи.

В итоге «Ростелеком» осуществил услуг на 3,57 млн рублей. Комиссариат оплатил 2 млн рублей. Долг перед компанией составил 1, 56 млн рублей. Наличие задолженности с марта по декабрь 2017 года было подтверждено материалами дела. Суд постановил взыскать данную сумму с органа местного военного управления.

Напомним, ранее в России Конституционный суд утвердил право студентов колледжей на третью отсрочку от армии.