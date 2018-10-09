Минниханов принял участие в празднике работников сельского хозяйства
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram фото с торжественного приема, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 9 Окт 2018 в 2:24 PDT<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отмечается, что на праздник в «Корстон» пригласили лучших земледельцев, животноводов, механизатороы, фермеров и специалистов сельскохозяйственной отрасли республики.
Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов заявил, что в этом году Татарстан с учетом кукурузы планирует собрать 3,9 млн тонн зерна. Из них 3,7 млн тонн зерна, по его словам, уже собрано.
Напомним, ранее Минниханов принял участие в праздничном концерте, посвященном Международному дню учителя.ОбществоВласть Татарстан
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