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Минниханов принял участие в празднике работников сельского хозяйства

12:39, 09.10.2018
Минниханов принял участие в празднике работников сельского хозяйства
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram фото с торжественного приема, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 9 Окт 2018 в 2:24 PDT

Отмечается, что на праздник в «Корстон» пригласили лучших земледельцев, животноводов, механизатороы, фермеров и специалистов сельскохозяйственной отрасли республики.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов заявил, что в этом году Татарстан с учетом кукурузы планирует собрать 3,9 млн тонн зерна. Из них 3,7 млн тонн зерна, по его словам, уже собрано.

Напомним, ранее Минниханов принял участие в праздничном концерте, посвященном Международному дню учителя.

ОбществоВласть Татарстан
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