Ветеранский турнир в Уфе выиграл казанский «Ак Барс»
В столице Республики Башкортостан завершился Всероссийский турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев» среди ветеранов, сообщает пресс-служба уфимцев.
Турнир проходил в уфимском Дворце спорта. За победу в прошедших соревнованиях наряду с ветеранами ХК «Салават Юлаев» боролись «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Молот» (Пермь).
По итогам трех соревновательных дней победителем турнира стал «Ак Барс», второе место завоевали хоккеисты «Молота», а замкнул тройку призеров «Металлург».
«Юлаевские» ветераны во всех трех матчах выглядели достаточно уверенно, но победить не в одном из них не смогли.
Лучшие игроки соревнований:
- лучший вратарь — Сергей Кикин («Салават Юлаев»);
- лучший защитник — Игорь Плотников («Металлург»);
- лучший нападающий — Сергей Пискунов («Молот»);
- лучший бомбардир — Виктор Калачик («Ак Барс»).
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