Ветеранский турнир в Уфе выиграл казанский «Ак Барс»

В столице Республики Башкортостан завершился Всероссийский турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев» среди ветеранов, сообщает пресс-служба уфимцев.

Турнир проходил в уфимском Дворце спорта. За победу в прошедших соревнованиях наряду с ветеранами ХК «Салават Юлаев» боролись «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Молот» (Пермь).

По итогам трех соревновательных дней победителем турнира стал «Ак Барс», второе место завоевали хоккеисты «Молота», а замкнул тройку призеров «Металлург».

«Юлаевские» ветераны во всех трех матчах выглядели достаточно уверенно, но победить не в одном из них не смогли.

Лучшие игроки соревнований:

