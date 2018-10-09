Новости спорта

12:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Ветеранский турнир в Уфе выиграл казанский «Ак Барс»

11:55, 09.10.2018
Ветеранский турнир в Уфе выиграл казанский «Ак Барс»
Фото: hockeyrb.ru

В столице Республики Башкортостан завершился Всероссийский турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев» среди ветеранов, сообщает пресс-служба уфимцев.

Турнир проходил в уфимском Дворце спорта. За победу в прошедших соревнованиях наряду с ветеранами ХК «Салават Юлаев» боролись «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Магнитогорск) и «Молот» (Пермь).

По итогам трех соревновательных дней победителем турнира стал «Ак Барс», второе место завоевали хоккеисты «Молота», а замкнул тройку призеров «Металлург».

«Юлаевские» ветераны во всех трех матчах выглядели достаточно уверенно, но победить не в одном из них не смогли.

Лучшие игроки соревнований:

  • лучший вратарь — Сергей Кикин («Салават Юлаев»);
  • лучший защитник — Игорь Плотников («Металлург»);
  • лучший нападающий — Сергей Пискунов («Молот»);
  • лучший бомбардир — Виктор Калачик («Ак Барс»).
СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты