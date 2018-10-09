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Денис Паршин: «На мой взгляд, заслуживали большего сегодня»

10:21, 09.10.2018
Денис Паршин: «На мой взгляд, заслуживали большего сегодня»
Фото: www.hctorpedo.ru

Нападающий нижегородского «Торпедо» Денис Паршин, ранее выступавший за ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», подвел итоги матча с московским «Динамо» (3:4, буллиты):

— Играли хорошо. К сожалению, только одно очко. На мой взгляд, заслуживали большего сегодня. Во второй половине встречи действовали лучше соперника, были ближе к победе. Так бывает, это хоккей. Будем работать дальше.

Тренерская установка перед матчем? Больше концентрируемся на своей игре. Были указания не расслабляться, побольше бросать и строго действовать в обороне все 60 минут. Что-то получилось, что-то нет, — отметил форвард.

СпортХоккей
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