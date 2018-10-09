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В Нижнекамске ребенок получил черепно-мозговую травму из-за упавших футбольных ворот

09:57, 09.10.2018
В Нижнекамске ребенок получил черепно-мозговую травму из-за упавших футбольных ворот
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Нижнекамске футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 7 октября на одном из городских стадионов. Мальчика доставили в медучреждение, говорится в сообщении прокуратуры РТ.

По данному факту Нижнекамская городская прокуратура проведет проверку и выяснит обстоятельства случившегося, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг населению.

Накануне стало известно, что Следком проводит доследственную проверку по факту падения дерева на мужчину в Нижнекамске.

Происшествия Татарстан
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