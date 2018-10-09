В Нижнекамске ребенок получил черепно-мозговую травму из-за упавших футбольных ворот
В Нижнекамске футбольные ворота упали на 10-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 7 октября на одном из городских стадионов. Мальчика доставили в медучреждение, говорится в сообщении прокуратуры РТ.
По данному факту Нижнекамская городская прокуратура проведет проверку и выяснит обстоятельства случившегося, в том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг населению.
Накануне стало известно, что Следком проводит доследственную проверку по факту падения дерева на мужчину в Нижнекамске.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым