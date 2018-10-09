Павел Падакин о переходе в «Ак Барс»: «Переход в „Ак Барс“ был ошибкой? Я не выбирал, за мной слова не было"

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин, обменянный из «Ак Барса» в конце сентября, рассказал о периоде карьеры в казанском «Ак Барсе».



«Не беспокоит ли меня травма? Я уже месяц назад восстановился. Но некоторое время ждал шанса выйти на лёд в официальной игре. Вот за „Нефтехимик“ теперь выхожу и играю. Так что всё хорошо. Почему я не заиграл в „Ак Барсе“? Ну знаете, я думаю, это вопрос не ко мне. Потому что из-за травмы у меня был перерыв всего в две недели. В остальном я прошёл всю „предсезонку“ и не сильно выпал из ритма. Думаю, вопрос, почему я не играл, нужно задавать не мне, а тренерам. Я забыл то, что было, и сейчас нахожусь в новой команде. И очень рад этому. Думаю, когда начался регулярный чемпионат КХЛ, я всё понял. И попросил об обмене.



С главным тренером я ни разу не разговаривал в ходе „предсезонки“. А с генеральным менеджером много общались и в ходе неё, и в момент перехода в „Ак Барс“. Я старался закрепиться в команде, но не сложилось. Не знаю, чья это вина, но не Якубова. Оказался в „Нефтехимике“ – и у меня как с чистого листа всё началось. Мне очень хотелось перейти в этот клуб, играть за его команду.



Переход в „Ак Барс“ был ошибкой? Я не выбирал. Это „Сочи“ меня обменял. В истории с обменом в „Ак Барс“ у меня не было выбора, куда идти. „Ак Барс“ меня выкупил, и за мной слова не было. Куда меня обменяли – туда я поехал», – цитирует Падакина «Известия».