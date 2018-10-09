Медведев заявил о рекордно низких ставках по ипотеке в России

Ставки по ипотечным кредитам в РФ сейчас находятся на рекордно низком уровне с момента появления этого рынка, а объем кредитования — на рекордно высоком.



«За 2017 год люди получили жилищные кредиты на сумму более 2 трлн рублей, и динамика остается положительной. За первые семь месяцев 2018 года этот сегмент вырос [по сравнению с аналогичным периодом прошлого года] еще на 68%», — пишет премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Вопросы экономики».

По его словам, такие темпы требуют соответствующего контроля за ситуацией.



Ранее Медведев заявил, что альтернатива текущим изменениям в пенсионном законодательстве была бы более жесткой и болезненной.