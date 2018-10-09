Медведев заявил, что Россия избежала экономического кризиса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что стране удалось избежать экономического кризиса.

«Мы предотвратили развертывание макроэкономического (и особенно финансового) кризиса, смягчили острые финансовые проблемы, не допустив критического роста долговой зависимости, избежали кризиса банковской системы. Еще важнее, что страна не попала в ловушку политического кризиса», — написал он в статье «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале «Вопросы экономики».

По его мнению, многом сохранению экономической и политической стабильности способствовало своевременное принятие экономикополитических решений, таких как формирование резервов в период благоприятной экономической конъюнктуры, переход к инфляционному таргетированию и плавающему курсу национальной валюты.

Ранее председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций.