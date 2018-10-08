Следком начал проверку по факту смерти жителя Нижнекамска из-за упавшего дерева

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту падения дерева на мужчину в Нижнекамске.

Инцидент произошел сегодня днем у дома по улице Тукая. В результате сильного порыва ветра на 65-летнего прохожего упало дерево. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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