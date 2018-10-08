В Нижнекамске вновь выставили на торги здание поликлиники №2 за почти 55 млн рублей

Минземимущества РТ выставило на аукцион здание поликлиники №2 в Нижнекамске, которое не используется по назначению. Площадь строения 4,4 тыс. кв.м.

Начальная цена лота 54,9 млн рублей, шаг — 604,5 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 2 ноября, а сам аукцион пройдет 8 ноября. Данные опубликованы на сайте Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Напомним, здание уже выставляли на торги в июле и сентябре, тогда они не состоялись из-за отсутствия заявок.