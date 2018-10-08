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Уфимский воспитанник Михайл Воробьев забросил первую шайбу за «Филадельфию»

15:38, 08.10.2018
Уфимский воспитанник Михайл Воробьев забросил первую шайбу за «Филадельфию»
Фото: https://www.nhl.com/flyers

Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев открыл счет своим голам в своей заокеанской карьере в Национальной хоккейной лиге. Во втором матче сезона его «Филадельфия Флайерс» проиграла в гостях «Колорадо Эвеланш» — 2:5.

Воробьев забил второй гол, сравняв счет в матче на 22 минуте. Но в дальнейшем «летчики» голы только пропускали.

В первом матче регулярного сезона в НХЛ «Филадельфия» обыграла «Вегас Голден Найтс» также в гостях со счетом 5:2, в той игре Воробьев отметился резултативным пасом в четвертом взятии ворот «ночных рыцарей».

СпортХоккей Башкортостан
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