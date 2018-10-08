Перевозчики: за зарплату водителя автобуса готовы работать только гастарбайтеры

Перевозчики сегодня в который раз потребовали повышения цен за проезд в автобусе.

Они заявили, что если цена на проезд будет меньше 32 рублей, то и автобусов, выходящих в рейс будет меньше. Соответственно, число пассажиров будет уменьшаться и падать и без того низкая зарплата водителей.

Сегодня за эти деньги, 18—20 тыс. рублей, соглашаются работать только гастарбайтеры, и они в погоне за деньгами устраивают гонки, что отнюдь не способствует безопасности пассажиров. Кто сядет за руль автобусов завтра — вообще непонятно, говорят перевозчики.

По их словам, если договор с перевозчиками был бы заключен не в обход приказа №513 Минтранса России от 8 декабря 2017 года о «Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта..», то зарплата водителей не только оказалась достойной, но и перестала бы зависеть от плана

Подробнее о просьбе перевозчиков — в материале «Реального времени».