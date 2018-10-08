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Силуанов пообещал ставку по ипотеке в 8% к 2024 году

14:29, 08.10.2018
Силуанов пообещал ставку по ипотеке в 8% к 2024 году
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

К 2024 году ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 8%.

«По итогам прошлого года этот показатель составил 3 млн семей. Мы здесь предусматриваем целый ряд мер с точки зрения более льготной ипотеки. Задача такая, что ставка по ипотеке должна составлять около 8%», — заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Он добавил, что поставлена задача к 2024 году ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем для 5 млн семей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что срок действия программы выдачи льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6% продлят до конца 2024 года.

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