Силуанов пообещал ставку по ипотеке в 8% к 2024 году

К 2024 году ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 8%.



«По итогам прошлого года этот показатель составил 3 млн семей. Мы здесь предусматриваем целый ряд мер с точки зрения более льготной ипотеки. Задача такая, что ставка по ипотеке должна составлять около 8%», — заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.



Он добавил, что поставлена задача к 2024 году ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем для 5 млн семей, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что срок действия программы выдачи льготных ипотечных кредитов российским семьям по ставке 6% продлят до конца 2024 года.