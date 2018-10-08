Путин уволил Ливанова с поста спецпредставителя по развитию торговли с Украиной

Президент России Владимир Путин отправил в отставку специального представителя главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

«Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной», — говорится в указе президента РФ, размещенном на портале правовой информации.



Документ вступил в силу со дня подписания — 5 октября.

Дмитрий Ливанов возглавлял министерство науки и образования с 2012 по 2016 год, а до этого был ректором Московского института стали и сплавов. С августа 2016 года Ливанов занимал пост спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Ранее Путин освободил от должности начальника управления президента по внешней политике Александра Манжосина. Его место занял Игорь Неверов.