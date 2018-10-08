Сергей Мокин: «УНИКС — хорошо укомплектованная и организованная команда»

После поражения в выездном матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ от казанского УНИКСа (63:76) главный тренер саратовского «Автодора» Сергей Мокин дал свой комментарий:



— УНИКС — хорошо укомплектованная и организованная команда, нацеленная на победу в Кубке Европы. Исход матча предопределила третья четверть, когда мы допустили провал в потерях и подборах. Серия ошибок психологически нас надломила, после чего достаточно трудно было прийти в себя. Нам все же удалось выровняться, но, к сожалению, уже было поздно. Насколько возможно сократили отставание, но, откровенно говоря, тяжело было рассчитывать на итоговый успех, проигрывая 28 очков в конце третьего периода. УНИКС — не тот соперник, который за одну десятиминутку способен растранжирить такой большой задел.

Сегодня порадовали наши молодые ребята, которые практически без замен отыграли заключительную четверть и действовали неплохо. Мы включаем молодежь в состав целенаправленно для того, чтобы давать им возможность выступать на этом уровне, выходить на паркет против таких сильных команд, как УНИКС, а не просиживать на скамейке. Пока преждевременно говорить о сроках возвращения в строй Мура, который повредил кисть на одной из тренировок. В настоящее время баскетболист проходит реабилитацию, и окончательное слово за врачами, — сказал тренер саратовцев.