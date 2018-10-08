«Болгар радиосы» приглашает на концерт «Тоскуя о прошлом»

6 октября в казанской «Пирамиде» состоится концерт звезд татарской эстрады «Уткэннэр сагындыра» («Тоскуя о прошлом»).

Для зрителей споют Закир Шахбан, Сирина Зайнутдинова, Раяз Фасихов, Зайнаб Фархутдинова, Фердинанд Саляхов, Зухра Шарифуллина, Винера Ганеева, Зухра Сахабиева, Зульфия Мингазова, Филюс Кагиров, Асаф Валеев, Виталий Агапов, Лилия Хамитова, Зинира и Ризат Рамазановы и другие любимцы публики.

Песни, которые знает и любит не одно поколение, прозвучат по-новому. Люди старшего поколения смогут во время концерта предаться трогательным воспоминаниям о своей молодости. А молодежь получит удовольствие от выступления современных звезд и новых технических возможностей, которые придадут хитам прошлого особое звучание.

Билеты на концерт «Болгар радиосы» можно приобрести в кассах «Пирамиды» и онлайн в сети.

Начало в 18.00.