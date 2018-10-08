БК «Нижний Новгород» с поражения стартовал в Единой Лиге ВТБ

«Нижний Новгород» проиграл «Калеву» в стартовом матче Единой Лиги ВТБ, сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба. Поединок закончился со счетом 82:68 в пользу гостей.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал исход поединка:

— Думаю, что счет на табло говорит сам за себя. И еще эта ситуация с травмой Макса Григорьева. Очень много негатива получилось в сегодняшнем матче. Мы провели шесть неплохих игр, и сегодня произошел серьезный спад. Самым лучшим в нашей команде стал Владимир Драгичевич, которому 32 года. Это говорит о том, что некоторым нашим игрокам, нужно серьезно задуматься.

Дело не в настрое. Все профессионалы, и никого из них настраивать не надо. Один удар «Калева» мы выдержали. Догнали в первой половине и сравняли счет, но не успели сломать соперника до конца, еще и Перри потеряли. Надеюсь, что в ближайшее время к нам присоединится Иван Стребков, и ситуация изменится, — считает наставник.