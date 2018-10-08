Первый снег в Пермском крае выпадет к концу недели

В Пермском крае первый снег может выпасть в ближайшие выходные — 13 и 14 октября.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, предстоящая неделя в Пермском крае ожидается холоднее нормы на 1°. Большая часть осадков выпадет в первые дни. В целом столбик термометра будет держатся в районе 5—10° в дневное время, ночью —2—5°. К пятнице температура не превысит 0—5°. В восточной части края есть вероятность выпадения снега и установления временного снежного покрова.

Похолодание в Пермском крае может оказаться продолжительным, так как блокирующий антициклон может просуществовать до середины третьей декады октября, пояснили синоптики.

Напомним, в Казани специалисты прогнозируют аномально теплый октябрь.