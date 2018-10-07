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«Лада» одержала седьмую победу подряд в чемпионате ВХЛ

18:26, 07.10.2018
«Лада» одержала седьмую победу подряд в чемпионате ВХЛ
Фото: vk.com/hc_lada

Тольяттинская «Лада» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В домашних стенах тольяттинцы обыграли московскую «Звезду» — 2:1.

Главный тренер волжан Анатолий Емелин прокомментировал исход трудного поединка:

— «Звезда» — очень хорошая команда, молодая, мобильная. Быстро катающаяся, практически не давала нам вздохнуть на поле. У нас сегодня игра в атаке не получилась, потому что у нас почему-то выпали крайние нападающие, играли без них. Неплохо сыграли в обороне, хорошо выступили в формате четыре на пять и три на пять. Ребят с победой, молодцы! — сказал наставник.

СпортХоккей
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