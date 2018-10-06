Сергей Томаров: «На второй тайм выходили с надеждой развить успех»

Накануне «Уфа» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1, открыв программу 10-го тура чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги.



Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал исход поединка:

— Соперник давил и создал несколько опасных моментов, но в конце первого тайма мы забили очень хороший гол. Ушли на перерыв, ведя в счете. На второй тайм выходили с надеждой развить этот успех, пытаться добиться победы. Но соперник наседал, и у нас не получалась быстрая игра в атаке. В одном из моментов мы пропустили, и матч завершился вничью, — сказал наставник.