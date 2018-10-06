В Татарстане готово 73% многоквартирных домов по программе капитального ремонта

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов рассказал о ходе реализации программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения.

Фролов отметил, что на 5 октября по данным мониторинга жилищного фонда капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 73%. Динамика за последнюю неделю составила 9%.

По его словам, параллельно ведется работа по программе следующего года. На сегодняшний день в перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли 986 домов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в августе в республике было введено только 57,7% от плана, а это почти 1,4 млн кв. м жилья.