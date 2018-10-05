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В Татарстане создали Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации

16:04, 05.10.2018
В Татарстане создали Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации
Фото: ru.wikipedia.org

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о создании государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан».

Основными целями центра будет создание и развитие инфраструктуры сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, а также содействие в реализации госпрограмм РТ и мероприятиях, направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации на территории республики.

Функции и полномочия учредителя ГБУ будет нести Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, по предложению которого и был создан центр. Его численность составит 15 человек. После утверждения устава центру передадут госимущество, необходимое для осуществления деятельности, в том числе два кабинета в Дворце Земледельцев, где сейчас располагается Минсельхоз.

ОбществоВласть Татарстан
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