Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на переобучение учителей

Правительство РФ заложило на повышение квалификации учителей в ближайшие 6 лет 15 млрд рублей. Из них 237,6 млрд рублей направят на проект «Современная школа» для улучшения условий обучения в городских и сельских школах.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, программа предполагает дать новые компетенции молодым учителям до 35 лет, чтобы «они имели возможность пройти такое обучение на различных учебных площадках и платформах наших высший учебных заведений», передает ТАСС.

Она уточнила, что средства будут выделены в рамках нацпроекта «Образование», запуск которого намечен на 1 января 2019 года.