Суд в Челнах признал «Татспиртпром» виновным в необоснованном обогащении

Администрация Набережных Челнов подала иск к ОАО «Татспиртпром» по факту неосновательного обогащения компании в течение 3 лет. Суд удовлетворил иск частично.

Конфликт возник из-за участка под магазином и офисом «Арыш мае» в 28-м комплексе. Как выяснилось в суде, земельщики исполкома в июне 2018 года обследовали участок и установили, что компания с 1 января 2015 года платила только по площади здания, а не за весь арендованный кусок, то есть вдвое меньше, пишет Chelny-biz.ru.

Площадь постройки на проспекте Автозаводский — 257,9 кв. м, муниципальной земли под ним — 596 кв. м. Магазин оформлен в собственность «Татспиртпрома» еще в 2005 году.



Суд постановил, что «Татспиртпром» должен платить за весь арендуемый участок (596 кв. м), но признал, что по периоду с 1 января по 31 мая 2015 сроки исковой давности пропущены.