Более 60% жилого фонда Самары обеспечено теплом

Фото: «Реальное время» / Олег Тихонов

В Самаре обеспечено теплом 6 264 дома, что составляет 61,1% от всего жилого фонда. Данные приводит городская администрация.

На текущий момент энергетики трудятся в усиленном режиме. Все работы по подключению потребителей ведутся круглосуточно. Особое внимание уделяется детским садам, школам и больницам. По информации мэрии, более 85% объектов социальной сферы уже подключены к теплу.

«В целом по городу сбоев нет, есть отдельные объекты, на которых завершаются плановые работы. Специалистам дано поручение сделать это как можно скорее, чтобы в ближайшие дни тепло поступило во все жилые дома и учреждения», — отметила глава Самары Елена Лапушкина в рамках выездной проверки подачи тепла.

Напомним, в Самарской области отопительный сезон начался раньше срока.

