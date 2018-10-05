Новости общества

12:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более 60% жилого фонда Самары обеспечено теплом

10:48, 05.10.2018 1
Более 60% жилого фонда Самары обеспечено теплом
Фото: «Реальное время» / Олег Тихонов

В Самаре обеспечено теплом 6 264 дома, что составляет 61,1% от всего жилого фонда. Данные приводит городская администрация.

На текущий момент энергетики трудятся в усиленном режиме. Все работы по подключению потребителей ведутся круглосуточно. Особое внимание уделяется детским садам, школам и больницам. По информации мэрии, более 85% объектов социальной сферы уже подключены к теплу.

«В целом по городу сбоев нет, есть отдельные объекты, на которых завершаются плановые работы. Специалистам дано поручение сделать это как можно скорее, чтобы в ближайшие дни тепло поступило во все жилые дома и учреждения», — отметила глава Самары Елена Лапушкина в рамках выездной проверки подачи тепла.

Напомним, в Самарской области отопительный сезон начался раньше срока.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:25
    "В целом по городу сбоев нет, есть отдельные объекты, на которых завершаются плановые работы" у нас на воронежской плановые работы завершили в августе с горем пополам,позавчера дали отопление на одну ночь, а сейчас ни горячей воды ни отопления в доме нет, включают и отключают все когда захотят, уведомлений никаких нет,а если и указывают в них контактный номер то он не рабочий.Сейчас все выходные наверняка придется сидеть в сырой квартире и мыться в тазике
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты