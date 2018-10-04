«Нефтяник», «Челмет» и «СКА-Нева» победили

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» одержал победу над ижевской «Ижсталью». Победила и «СКА-Нева» в своем матче с «Зауральем». Обе игры закончились с одинаковым счетом 4:2. А питерское «Динамо» уступило дома «Челмету» в серии буллитов.

На текущий момент альметьевская команда занимает шестую строчку в таблице ВХЛ, тольяттинская «Лада» идет второй, казанский «Барс» — четвертым, «Торос» на 13-м месте, а самарское ЦСК ВВС — на 21-й строчке и пока не попадает в зону плей-офф.

«Нефтяник» — «Ижсталь» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

«СКА-Нева» — «Зауралье» — 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Челмет» — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:3)





