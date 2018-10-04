Вице-мэр Оренбурга останется под домашним арестом до 8 декабря

Суд продлил домашний арест заместителю главы Оренбурга Геннадию Борисову до 8 декабря.

Защита обвиняемого не выступала против данной меры пресечения. Вице-мэру разрешили совершать часовые прогулки утром и вечером в пределах полутора километров от своего дома. Послабления связаны с тем, что Арапов активно сотрудничает со следствием, рассказали в Ленинском районном суде.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Позднее мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. В конце августа Борисова выпустили из СИЗО.