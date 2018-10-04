Губернатор Пермского края обсудил с топ-менеджером «Газпрома» цифровой потенциал региона

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с начальником департамента перспективного развития «Газпрома» Олегом Аксютиным. Переговоры прошли в рамках Петербургского международного газового форума.

Стороны обсудили применение «цифровых решений» пермских разработчиков в комплексных инвестиционных проектах «Газпрома». Аксютин отметил, что знаком практически со всеми разработками, представленными на пермском стенде, а также обозначил приоритеты в работе возглавляемого им департамента. В первую очередь, речь идет о вопросах диагностики, а также онлайн-мониторинга состояния оборудования и трубопроводов, по итогам которого можно было бы спрогнозировать последующие сроки ремонта.

Губернатор подчеркнул, что Пермский край со своей стороны обладает всем необходимым научно-производственным потенциалом для обеспечения потребностей «Газпрома» в этой сфере, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее Пермский край и китайская провинция Цзянси подписали соглашение о сотрудничестве.