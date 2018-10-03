Итоги дня: скандал с буркини в Казани, отставка Полтавченко и декриминализация экстремизма

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 3 октября.

В Казани разгорелся очередной скандал на почве дискриминации по религиозному признаку. Администрация спорткомплекса «Акварена» не пускает пенсионерку купаться в бассейне в специальном мусульманском костюме — буркини. В обстоятельствах инцидента разбираются совет аксакалов ДУМ РТ и прокуратура Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».



Президент РФ Владимир Путин продолжил волну отставок губернаторов. Сегодня президент предложил уйти с поста губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Стать врио губернатора Санкт-Петербурга Путин предложил полномочному представителю в СЗФО Александру Беглову. Подробно о новом «губернаторопаде» — в материале «Реального времени».

В России окончательно приняли закон об увеличении пенсионного возраста на 5 лет. Документ с поправками в пенсионное законодательство подписал Путин. Ранее закон о пенсионной реформе одобрил Совет Федерации.

Путин также внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать только за повторное нарушение закона за один год. Генпрокуратура РФ предложение президента поддержала и признала некоторые «перегибы».

Тем временем Гидрометцентр России прогнозирует аномально теплый октябрь в Казани в этом году. Температурные показатели ожидаются выше нормы.