Построенный для Шаймиева катер продают в Казани за 2,5 млн рублей

В Казани выставили на продажу катер 1995 года постройки за 2,5 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на Avito.



Катер был построен для первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева (бывшее название «Республика Татарстан»), следует из объявления. Пассажировместимость судна составляет 26 человек, при этом может быть увеличена до 50.

Отмечается, что судно продается по низкой стоимости из-за того, что двигатель находится на капитальном ремонте. Уточняется, что катер может использоваться для перевозки туристов или может быть переоборудован в плавучий ресторан или гостиницу.

Ранее сообщалось, что ресторан Voda Sneg под Казанью продают за 130 млн рублей.