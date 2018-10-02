Итоги дня: отставки глав регионов, арест «короля госзаказа» и пожар в Челнах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 2 октября.

В России продолжается волна отставок глав регионов. Об уходе с поста сегодня объявили губернатор Курганской области Алексей Кокорин и Липецкой области Олег Королев. Президент России Владимир Путин распорядился о назначении новых глав регионов. Так, врио в Курганской области стал Вадим Шумков, Липецкой — Игорь Артамонов. Об отставке по собственному желанию также сообщил мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

Следственный комитет задержал по делу полковника Захарченко «короля госзаказа» — члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» и совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова. Суд в Москве арестовал Маркелова за миллиардные взятки Захарченко. Следствие также сообщило о задержании адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.

В Набережных Челнах произошел пожар на предприятии «Челны Бампер». Два склада горели на площади более 1 тыс. кв. м. Позднее пожар был локализован. Как сообщили в МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

А завуча одной из школ Казани подозревают в развращении 14-летнего подростка. Мужчину задержали, вину он не признал. Еще один сексуальный скандал разгорелся в Карелии. Там по подозрению в развращении 13-летнего подростка задержали Сергея Колтырина, замглавы регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, который также проходит по делу о сексуальном насилии.

Тем временем в ВТБ сообщили о наличии денег на строительство участка ВСМ Москва — Казань. Отмечается, что первый этап строительства начнется уже в 2019 году.