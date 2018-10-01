Экс-глава «Эргобанка» получил 8 лет колонии за присвоение более 750 млн рублей

Тверской суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего председателя правления ООО «КБ «Эргобанк» Вячеслава Бармина, признав его виновным в хищении более 750 млн рублей.

«Назначить Бармину наказание в виде 8 лет колонии общего режима», — передает ТАСС со ссылкой на судью.



Отмечается, что гражданские иски к Бармину суд оставил для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства. Адвокат экс-главы банка сообщил о планах обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн рублей. Деньги в кредитную организацию он не вернул, а распорядился ими по собственному усмотрению.