Защитник «Торпедо» Филип Хольм: «Искали пути к воротам, смогли добиться успеха»

Защитник «Торпедо» Филип Хольм поделился эмоциями от яркой, волевой победы над «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

— Тяжелый матч, сложный соперник, большое количество удалений, в результате которых противник все же сумел забить. Но мы до конца верили, что можем спасти игру, искали пути к воротам и смогли добиться такого важного успеха! Приятные эмоции переполняют каждого из нас, но наслаждаться ими мы можем только до окончания игрового дня. Впереди — заключительная игра домашней серии против «Амура», и уже утром субботы все мысли о ней. Очень важно завершить насыщенный хоккейный месяц на позитивных эмоциях, а также подарить радость нашим болельщикам, — сказал нижегородский защитник.