ЦБ РФ назвал признаки сомнительных банковских операций

Центробанк назвал признаки, по которым банки должны выявлять банковские операции, совершаемые без согласия клиента.



Сначала кредитная организация должна проверить информацию о получателе перевода в базе данных о случаях и попытках хищений. Следующим признаком нелегальной операции является совпадение информации о параметрах устройств, используемых для совершения перевода, с информацией о параметрах мошеннических устройств.

Также критерием является «непохожесть» транзакции на обычные операции клиента, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ создаст «черный» список банковских клиентов, через которых выводят деньги хакеры.