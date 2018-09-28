Налоговые поступления в Удмуртии выросли на 29%

Налоговые поступления с территории Удмуртии в консолидированный бюджет РФ по итогам 8 месяцев выросли на 28,9%. Как сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртии, всего было собрано налоговых и неналоговых платежей на 135,6 млрд рублей.

При этом в консолидированный бюджет Удмуртии из этой суммы было направлено 38,3 млрд рублей, или 29% от общего объема поступлений. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 5%.

39,6% в общем объеме доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики составляет налог на доходы физических лиц, 35,4% — налог на прибыль организаций, налог на имущество имеет долю в 11,5%.

Напомним, вопросы межбюджетных отношений и налоговой политики накануне обсуждали в Ижевске на заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО.