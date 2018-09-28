«Уфа-молодежная» крупно проиграла красноярцам

Обновленный состав «Уфы-молодежной» (игроки 2001—2002 г.р.) под руководством Макича Микаеляна в матче 9-го тура первенства России среди молодежных команд РПЛ встретился со сверстниками из ФК «Енисей» (Красноярск). Встреча состоялась на уфимском стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей — 3:0.

Матвиенко отличился на 13-й и 50-й минутах, еще один гол забил на 75-й минуте Марин, вышедший на замену еще в первом тайме вместо Морева.



В субботу, 29 сентября, состоится матч главных команд «Уфы» и «Енисея», начало встречи — в 18.30 по местному времени (16.30 мск).