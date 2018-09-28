Экс-главреда радиостанции «Милицейская волна» арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна», подполковника в отставке Андрея Кулакова арестовали по делу о мошенничестве с ущербом в 23,5 млн рублей.

Сейчас Кулаков находится в СИЗО «Медведь». Уголовное дело в отношении него завели по результатам внутренней проверки.

По версии следствия, Кулаков ввел МВД в заблуждение и добился необоснованного снижения тарифов на размещение рекламы, что привело к потере 23,5 млн рублей. Следователи полагают, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен, передает «Коммерсант».

Кроме Кулакова фигурантами дела стали бухгалтер и еще один человек. Они не арестованы.

Сам Кулаков причастность к хищениям отрицает. По его словам, снижение тарифов являлось вынужденной мерой для привлечения рекламодателей.

