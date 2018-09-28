Россия договорилась об отмене виз с Ямайкой и Сент-Винсент и Гренадинами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ямайки Камина Джонсон Смит договорились о взаимной отмене виз между странами.

Документ был подписан на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также стороны обменялись мнениями по вопросам российско-ямайского взаимодействия и актуальным темам международной и региональной повестки дня, сообщили в МИД РФ.



В ведомстве также рассказали, что аналогичное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей Сергей Лавров подписал с премьер-министром государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфом Гонсалвесом.

Ранее Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились об отмене визового режима между странами.