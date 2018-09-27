Итоги дня: пенсионная реформа, односельчане «Боширова» и Минниханов в Китае

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 сентября.

Главной новостью дня стало принятие в третьем, окончательном чтении законопроекта о пенсионной реформе. Совет Федерации теперь будет рассматривать реформу на пленарном заседании 3 октября. Также стало известно, что будет создана специальная рабочая группа, которая будет контролировать проведение реформы.

Также сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство продлит перераспределение доходов в рамках поддержки регионов России до 2024 года. При этом ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов опасается перераспределения доходов. Позже Медведев рассказал, что регионы должны принять свои программы для того, чтобы снизить число людей с доходами ниже прожиточного уровня.

По-прежнему не утихает шум вокруг «дела Скрипалей». Утром официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию СМИ, в которой говорится, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ Анатолий Чепига. Однако позже стало известно, что некоторые жители села Березовка, в котором долгое время проживал полковник Чепига, узнали его в одном из предполагаемых отравителей Скрипалей — Руслане Боширове.

Ну а главной региональной новостью дня стала поездка Минниханова в Китай. Он прибыл туда с рабочим визитом и посетил четыре города — Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь. Он также успел ознакомиться с деятельностью завода по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk.

А родители школьников в Казани сегодня перепугались из-за бесплатных бананов, которые раздавали двое мужчин около школы. На месте работала полиция, бананы отправили на экспертизу. По данным УМВД РФ по Казани, это была акция общественной организации. Однако после выяснилось, что они к ней никакого отношения не имеют, и мужчин задержали.