Президент КХЛ Чернышенко: «Достигнуты цели, заявленные в стратегии КХЛ 2015 года»

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Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига выполнила цели, поставленные перед ней при его приходе на пост, в 2015 году.



«Завершение десятого, юбилейного для КХЛ сезона, — значимая веха в истории лиги. К настоящему моменту достигнуты цели, заявленные в стратегии КХЛ 2015 года. Лига добилась финансовой устойчивости и прибыльности, при этом поддерживая высокий уровень состязательности и зрелищности матчей. Не останавливаясь на достигнутом, в прошлом году мы разработали новую стратегию, обозначившую долгосрочные приоритеты развития. Первоочередной задачей лиги на следующие шесть лет является повышение популярности хоккея, коммерческой эффективности клубов, а также прозрачности управления клубами и лигой в целом», — приводит слова президента официальный сайт КХЛ.