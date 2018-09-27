Российский боец ММА Магомед Исмаилов финансово поможет молодежному «Анжи»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов финансово поможет молодежной команде махачкалинского футбольного клуба «Анжи» в случае победы над соотечественником Владимиром Минеевым на турнире Fight Nights Global. Об этом Исмаилов заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Бой Минеев — Исмаилов пройдет 19 октября в Москве на МСК «ЦСКА-Арена». В случае победы Исмаилов получит награду в пределах одного миллиона рублей. Минеев от гонорара отказался.

«В случае победы я помогу молодежной команде «Анжи», спонсировать хотя бы один выезд или еще что-то», — заявил Исмаилов.