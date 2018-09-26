Итоги дня: банкротство «ВИМ-Авиа», смена Путиным глав регионов и заключение экологов по МСЗ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 сентября.

Главной новостью дня стало увольнение президентом России Владимиром Путиным трех губернаторов за один вечер. Таким образом, главы сменились в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.

Также Путин заявил, что контролирует ситуацию в Ингушетии, где сегодня из-за передачи земель Чечне проходил митинг. После стало известно, что главы республик все-таки подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами. Она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Госдума РФ подводит вопрос об изменении пенсионного законодательства к его логическому завершению. Сегодня она приняла сначала поправки Путина к пенсионной реформе, а после одобрила саму ее во втором чтении. Совет Федерации рассмотрит реформу в комитетах 2 октября, а на пленарном заседании — 3-го числа.

Ну а главной региональной новостью дня стало введение Арбитражным судом Татарстана процедуры банкротства в «ВИМ-Авиа» на 4 месяца. Кроме того, на суде управляющий «ВИМ-Авиа» Мария Булатова рассказала о выявлении признаков преднамеренного банкротства компании.

Что касается остро стоящего в Татарстане вопроса по мусоросжигательному заводу в Осиново, то компания АГК-2 сообщила о получении очередного положительного результата экологической экспертизы. Напомним, предыдущее компания получила 19 сентября.