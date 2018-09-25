Итоги дня: снос Чеховского рынка, законопроект об увольнении предпенсионеров и цены на штрафстоянках

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 сентября.

Важнейшей новостью дня стало принятие депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении законопроекта об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Инициативу поддержали 377 парламентариев.

Говоря о пенсионной реформе, стоит отметить, что сегодня в Госдуме отклонили поправки, предложенные Натальей Поклонской. Она предлагала оставить прежний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также предоставить людям выбор — выходить на пенсию или продолжать работать. А «Единая Россия» признала влияние пенсионной реформы на результаты выборов. Представители партии не смогли преодолеть негатив в освещении пенсионной реформы, и это сказалось на итогах выборов.

Ну а в Казани сегодня очевидцы сообщили о сносе Чеховского рынка. Однако, как выяснил корреспондент «Реального времени», открытую часть рынка и правда снесли, но здание стоит. Кроме того, несколько торговых точек работают. При этом основная часть закрыта. Предполагается, что рынок будет реконструирован.

Из нерадующих региональных новостей — рост цен на эвакуацию машин. Тариф на перемещение транспорта на штрафстоянку с 5 октября составит 2 272 рубля. В госкомитете РТ по тарифам пояснили «Реальному времени», что плата за погрузку включена в плату за перемещение. При этом автовладелец, успевший перехватить эвакуатор, должен будет заплатить только за погрузочно-разгрузочные работы.

Также сегодня в 28 муниципальных образованиях Татарстана наконец-то дали тепло. Отмечается, что вскоре отопление появится и в остальных районах республики, в том числе и в Казани.