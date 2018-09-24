Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин: «Очень рады победе в тяжелой игре»

В очередном матче чемпионата ФНЛ в Ярославле саранская «Мордовия» обыграла местный «Шинник» со счетом 2:1.

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин прокомментировал победный результат:



— Очень рады победе в тяжелой игре. Завоевали три очка. Забей пенальти Низамутдинов, игра могла пойти совсем по другому сценарию. Но в обратную сторону мы пенальти реализовали. Что планировали — сделали. В конце матча по счету отоборонялись, — сказал наставник.

После 13 туров саранская команда находится на восьмом месте с 18 очками, опережая на один балл «Нижний Новгород».