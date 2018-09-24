Путин назначил председателем Шестого кассационного суда главу самарского арбитража

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении ряда судей. В документе присутствует и экс-глава Арбитражного суда Самарской области Александр Ефанов.

Теперь он назначен председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции, как и писало «Реальное время».

Ранее он на протяжении 12 лет возглавлял Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд, до этого еще девять лет руководил Самарским гарнизонным военным судом.

Напомним, кассационный суд будет рассматривать жалобы на вступившие решения районных и городских судов, а также оценивать законность судебных актов, вынесенных судами субъектов РФ в апелляционной инстанции.