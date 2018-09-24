Пермские приставы арестовали теплоход «Урал»

Судебные приставы наложили арест на пассажирский трехпалубный теплоход «Урал», осуществляющий речные круизы из Перми.

Судно приступило к навигации в 2007 году, получив название «Тарас Бульба». После банкротства компании судно несколько лет не работало. Спустя некоторое время теплоход под названием «Урал» вновь начал совершать рейсы.

Однако недавно судно стало залоговым имуществом по кредиту. Собственник теплохода задолжал кредитору более 14,3 млн рублей. По оценке приставов, стоимость теплохода составляет 15,8 млн рублей. В настоящий момент теплоход с правом беспрепятственного пользования оставлен на ответственное хранение капитану.

Напомним, ранее судебные приставы опечатали пермский манеж «Спартак».