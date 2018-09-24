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В Сочи полицейские спасли пермячку, пытавшуюся спрыгнуть с моста

08:21, 24.09.2018
В Сочи полицейские спасли пермячку, пытавшуюся спрыгнуть с моста
Фото: wikipedia.org

Сочинские полицейские предотвратили попытку суицида. Инцидент произошел на мосту в Мацесте в воскресенье, 23 сентября.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, свести счеты с жизнью пыталась 27-летняя жительница Перми. Прибыв на место, полицейские увидели, что за перилами моста стоит девушка и намеревается спрыгнуть вниз. Сотрудникам правопорядка удалось предотвратить самоубийство.

Пермячку доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, после чего ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее жительница Перми спрыгнула в воду с моста на Камской ГЭС.

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