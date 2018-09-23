Елена Исинбаева подарила сестре «Ягуар»

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сделала своей сестре Инессе роскошный подарок на день рождения. Бывшая спортсменка подарила сестре красный «Ягуар» F-PACE, цена на который варьируется от 3 до 5 млн рублей в зависимости от комплектации, сообщает Sport24.ru.

«С днем рождения, кровинушка. Люблю тебя и ценю очень», — написала Исинбаева в инстаграме.

В прошлом году олимпийская чемпионка подарила отцу на день рождения «Ленд Крузер Прадо». Год назад у Исинбаевой умерла мама и сестра поддерживала спортсменку, на тот момент беременную вторым ребенком.